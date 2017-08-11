Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Konya'da cinayet

Karapınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

Konya'da cinayet

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İpekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren içkili bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İdris Özgül (22) bıçakla yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kadırılan Özgül, sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Mustafa Ö. ve babası Ali Ö. gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #Konya #karapınar #kavga
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Sonraki Haber
"Ölümcül obezlerin diyetle kilo verme ihtimali yüzde 3"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.