Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İpekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren içkili bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İdris Özgül (22) bıçakla yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kadırılan Özgül, sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Mustafa Ö. ve babası Ali Ö. gözaltına alındı.
Karapınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
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