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Konya'da fabrika yangını

reğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

YURT 27.10.2019, 08:10
Konya'da fabrika yangını

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
#Konya #yangın
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