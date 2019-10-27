Konya'da fabrika yangını
reğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
YURT 27.10.2019, 08:10
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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