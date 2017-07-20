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Konya'da feci ölüm!.. Saklambaç oynarken!..

KONYA'da saklambaç oynarken 7'nci kattaki evlerinin açık olan penceresinden düşen 10 yaşındaki Barış Muhammed Pekyaman öldü.

Konya'da feci ölüm!.. Saklambaç oynarken!..

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyaz Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. 

Odasında saklambaç oynayan Barış Muhammet Pekyaman, perde arkasına saklandığı sırada dengesini yitirince açık olan pencereden beton zemine düştü. Çığlıklar üzerine odaya koşan aile bireyleri çocuklarını yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pekyaman, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Barış Muhammet Pekyaman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #barış muhammet pekyaman
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