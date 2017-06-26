Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, yaklaşık 6 ay önce yağma ve hırsızlık suçlarından adliyeye götürülürken firar ettiği ortaya çıktı

Konya'da yaklaşık 6 ay önce yağma ve hırsızlık suçlarından adliyeye götürüldüğü sırada firar eden zanlı, cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalandı.



22 Haziran Perşembe günü merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde Suriyeli Ahmed Hadi Menefihi'nin cep telefonunun bıçak zoruyla gasp edilmesinin ardından, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin, 6 ay önce yağma ve hırsızlık suçlarından adliyeye çıkarıldığı sırada firar eden Bayram D. (18) olduğunu belirleyen polis, zanlının eşkaline uygun bir kişinin kent merkezindeki Kültür Park'ta dolaştığı bilgisini aldı.



Parka giden ekipler, kendilerini görünce kaçmaya başlayan Bayram D'yi, kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı. Bayram D, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Poliste çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, adliyeye götürülürken, "iki tokat vuruyoruz, gasp diyorlar" diyerek tepki gösterdi.