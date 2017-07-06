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Konya'da hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı  hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K.  yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.
 
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde  yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise  yaralandı.
 
Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #trafik kazası #kamyon
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