Selçuklu ilçesinde, bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.



İstanbul Caddesi'ndeki bir inşaatta, iskelesinin çökmesi sonucu işçi Harun Kaya (48) enkazın altında kaldı.



Kazayı fark eden diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin ardından Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.