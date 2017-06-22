Üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen genç kız, polis ekiplerince yakalandı

Konya'da parkta oturan üniversiteli genç kızın telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Şerife Mustafa'nın (21) cep telefonunun, 19 Haziran'da merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki parkta yanına yaklaşan genç bir kız tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin uyuşturucu bağımlısı C.N. (18) olduğunu belirledi.



Harekete geçen polis ekipleri, genç kızı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelinin, polisteki ifadesinde, 6 aydır uyuşturucu madde kullandığını, lise 11. sınıf hemşirelik bölümü öğrencisiyken okulunu yarıda bıraktığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin çaldığı cep telefonunu da 100 lira karşılığında tanımadığını birine sattığını söylediği belirtildi.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.