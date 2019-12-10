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Konya'da kerpiç bina çöktü: Çok sayıda ölü var

Konya Karatay'da kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YURT 10.12.2019, 11:12 10.12.2019, 11:15
Konya'da kerpiç bina çöktü: Çok sayıda ölü var

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi. 

Kaynak: AA
#Konya #Cüneyit Orhan Toprak #karatay
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