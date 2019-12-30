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Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

YURT 30.12.2019, 11:35
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Musa İşleyen yönetimindeki 42 K 4493 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, kar yağışının etkili olduğu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 öğretmen yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Minibüsteki öğretmenlerin Ahırlı ilçesindeki okullarda görev yaptıkları, kazanın ilçedeki okulların tatil edilmesi nedeniyle Seydişehir'e dönerken yaşandığı öğrenildi.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
#Konya #öğretmen #seydişehir #minibüs #şarampol
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