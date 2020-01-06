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Konya'da okullar tatil mi? Konya'nın hangi ilçelerinde tatil yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?

Konya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Hangi ilçelerde eğitime ara verildi? Kaç gün tatil olacak? 

YURT 06.01.2020, 12:38
Konya'da okullar tatil mi? Konya'nın hangi ilçelerinde tatil yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

ulusal.com.tr

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