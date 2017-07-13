Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Merkez Meram ilçesi Gümüştepe mevkisindeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeren bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Arazinin dik ve eğimli olmasından dolayı ekipler, yangını kontrol altına almak için zor anlar yaşıyor.
Dozerler yardımıyla hareket eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da kazma ve küreklerle destek veriyor.
Çok sayıda itfaiye aracının bulunduğu mevkiye, yangın söndürme helikopteri istendi.
Öte yandan polis, yangınla ilgisi bulundukları şüphesiyle kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın Meram ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.