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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Uçar (32) idaresindeki 42 B 5745 plakalı otomobil, Huğlu Mahallesi'nden Beyşehir yönüne seyir halindeyken şehir merkezi girişinde Ali Akkanat Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Şarampole devrilerek çalılıklar üzerinde durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 10 yaşındaki kızı Fatma, 5 yaşındaki oğlu Bedirhan Uçar yaralandı. Otomobildeki eşi ise kazayı yara almadan atlattı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Uçar, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Osman Uçar ise hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen Uçar'ın, bayram alışverişi nedeniyle ilçe merkezine seyir halinde olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #beyşehir #2 yaralı #1 ölü
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