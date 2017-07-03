"Jammer" cihazıyla merkezi kilit sistemini devre dışı bıraktıkları otomobilden 13 bin lira çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da "jammer" cihazıyla park halindeki otomobilden 13 bin lira çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



Merkez Meram ilçesi Larende Caddesi'nde 28 Haziran Çarşamba günü Ertuğrul A'ya ait park halindeki 42 EAL 80 plakalı otomobilden 13 bin lira çalındı.



Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şubesi ekipleri, aracın zorlanmadan açıldığını ve hırsızlıkta sinyal kesici cihaz kullanıldığını belirledi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Mahmuriye Mahallesi'nde ellerinde "jammer" bulunan İsmail K. ve Hasan U'yu 42 AJ 807 plakalı aracı kontrol ederken gözaltına aldı.



Zanlıların, Ertuğrul A'ya ait otomobildeki hırsızlığın da faili oldukları öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail K'nin, otomobil hırsızlığı gibi birçok suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.