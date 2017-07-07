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Konya'da PKK ve IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da polisin PKK ve IŞİD terör örgütlerine yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da PKK ve IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, terör örgütleri IŞİD ve PKK ile bağlantıları olduğunu belirledi. 
Teknik ve fiziki takibin ardından, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Etiketler; #pkk #ışid #Konya #gözaltı
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