Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı.



Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi H, Bayram H, Faruk S, Celal R. ve Yaşar M. silahla yaralandı.



Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Sönmez'in cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada bir aracın bagajında bir tabanca ele geçirdi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

