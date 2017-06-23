Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Konya'da silahlı kavga

Kavga sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavga

Konya'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında, yoldan geçen 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Haznedar Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

Bu sırada olay yerinden geçen Beyza Karabilgin (17) ile Ömer Keleş'e, tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Konya #2 yaralı
banner863
Önceki Haber
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Sonraki Haber
Londra'da 5 binada yangın tahliyesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.