Kavga sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Konya'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında, yoldan geçen 2 kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Haznedar Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.



Bu sırada olay yerinden geçen Beyza Karabilgin (17) ile Ömer Keleş'e, tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.