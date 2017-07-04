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Konya'da silahlı saldırı

Pazar yerindeki esnafa, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da silahlı saldırı

Konya'da bir pazar yerindeki esnafa, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı'na elinde pompalı tüfekle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, pazar esnafına rastgele ateş açtı.



Vücuduna saçma isabet eden 5 pazarcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cihangir #Zeynep Bayramoğlu #sır ölüm
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