Pazar yerindeki esnafa, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir pazar yerindeki esnafa, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı'na elinde pompalı tüfekle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, pazar esnafına rastgele ateş açtı.







Vücuduna saçma isabet eden 5 pazarcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.







Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.