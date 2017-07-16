Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Ekrem Soysal'ın (49) kullandığı 01 CJK 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karapınar-Ereğli karayolunun 21. kilometresinde devrildi.
Sürücü Soysal olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Adil (52), Ali (59) ve Veysel Deniz (23) ile Sedat Soysal (56) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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