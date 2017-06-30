Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerindeki aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi.



Şüpheliler, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.