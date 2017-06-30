Üniversitede dev operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Üniversitede dev operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
Apaydın'dan sürücülere
Apaydın'dan sürücülere "plakaları yenileyin" uyarısı

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi.

Şüpheliler, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu madde ve hap #sokak satıcısı #Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri #Konya
banner863
Önceki Haber
Avrupa futbolunun amatör yıldızları sahne alıyor
Sonraki Haber
Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.