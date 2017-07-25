Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda, 24 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda, 24 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Çimendere Mahallesi'ne Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.



Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, Çimenderesi mevkisindeki kanalda 24 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.



Hint kenevirleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi nezaretinde söküldükten sonra imha edildi.



Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.