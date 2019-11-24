Konya'da yeni obruk oluştu. Obruk, bölgedeki çiftçiler tarafından farkedildi.

Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 2 metre çapında yeni obruk meydana geldi.

Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisindeki tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçiler tarafından farkedildi.

Çevresinde çatlaklar da meydana gelen obruk, çevrede yaşayanlar ve arazisi olanlar arasında tedirginliğe neden oldu.



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