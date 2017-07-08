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Konya'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: Yaralılar var

Konya'daki kazada yaralanan 12'si yolcu 15 kişi, tedavi altına alındı

Konya'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: Yaralılar var

Konya'da otobüsün iş makinesine çarpması sonucu 12'si yolcu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Remzi Kuşeli yönetimindeki  42 ER 137 plakalı yolcu otobüsü, Kulu-Konya karayolunun 25. kilometresinde, Bayram Gür'ün kullandığı iş makinesine çarptı.

Kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. İş makinesi ise şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 12 yolcu, muavin ve şoför ile iş makinesi operatörü yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sıkışan otobüs sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. 

Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
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