Konya'da otobüsün iş makinesine çarpması sonucu 12'si yolcu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Remzi Kuşeli yönetimindeki 42 ER 137 plakalı yolcu otobüsü, Kulu-Konya karayolunun 25. kilometresinde, Bayram Gür'ün kullandığı iş makinesine çarptı.
Kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. İş makinesi ise şarampole devrildi.
Kazada, otobüsteki 12 yolcu, muavin ve şoför ile iş makinesi operatörü yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sıkışan otobüs sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Konya'daki kazada yaralanan 12'si yolcu 15 kişi, tedavi altına alındı
Konya'da otobüsün iş makinesine çarpması sonucu 12'si yolcu 15 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.