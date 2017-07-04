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Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

Konya ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ereğli ilçesinde 30 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hap ele geçirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #16 tutuklama #Ereğli #Konya #uyuşturucu operasyonu
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