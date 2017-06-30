Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişi hakkında suç duyurusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi hakkında hayvanseverler, trafiği tehlikeye attığı ve toplumda infial yarattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişi hakkında suç duyurusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi hakkında Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, trafiği tehlikeye attığı ve toplumda infial yarattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve toplumda infial yaratmak suçlarında dolayı Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Köpeğini, arabanın arkasına bağlayan M.B'nin Kabahatler Kanunu kapsamında küçük bir cezayla kurtulmaması gerektiğini belirten Dağdelen, "Şahıs mutlaka hapis cezası almalı. Türkiye'de hayvanlara karşı işlenen suçlar için görülen davalarda emsal teşkil etmeli. Bu gibi kişilerin ceza alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

 Olay
Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde M.B, 6 yıldır baktığı kurt çoban köpeğini, 48 K 5666 plakalı otomobilinde yer olmadığı gerekçesiyle aracının arkasına iple bağlayıp karayolunda sürüklemişti.
Karayolunda araç sürücüleri tarafından görüntülenen olay sonrası, HAYDOS ekiplerince şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve köpek sahibinden alınarak dernek üyelerine teslim edilmişti.
Köyceğiz Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan M.B, hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil #köyceğiz #köpek #HAYDOS
banner863
Önceki Haber
Konyaspor'dan transfere ilişkin açıklama
Sonraki Haber
Kırmızı et ve hububat ithalatında vergi indirimi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.