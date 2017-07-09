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Korkunç olay! Genç kadın dövülerek öldürüldü

Çorum’da 24 yaşındaki Canan Güler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp, boynu kırılarak öldürüldü, yanındaki 21 yaşındaki Özgür Kaya ise karnından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Korkunç olay! Genç kadın dövülerek öldürüldü

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Elitpark Hastanesi acil servisinin önüne 19 AU 427 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kaya, yanındaki Canan Güler ile kendisinin yaralı olduğunu söyleyip, personelden yardım istedi. sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi.

Karnından tabancayla vurulan Özgür Kaya ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kurşun delikleri olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #cinayet #sağlık #eğitim #bahçelievler
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