Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

Koruma altındaydı! Boynuzu için öldürdüler

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Tokalı kanyonda yaşayan ve koruma altındaki 4 kızıl geyiğin, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu ve başlarının kesilerek götürüldüğü iddia edildi. Uzun boynuzlu kızıl geyiklerin başlarının, doldurulması için öldürülüp kesildiği sanılıyor.

Koruma altındaydı! Boynuzu için öldürdüler

Geçen Pazar günü Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Dağı Tokalı Kanyonu bölgesine gidenler bölgede av tüfeğiyle vurulmuş, başları kesilerek götürülmüş 4 kızıl geyik bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kanyon girişinde yetişkin, başı olmayan 1, kanyonun derinlerinde de yine av tüfeğiyle vurulup, başı kesilmiş 3 kızıl geyik bulundu.

Koruma altında olan ve avlanılması halinde 12 bin lira cezası olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği ifade edildi. Geyiklerin hepsinin başının kesik olması ve çevrede mermi fişekleri bulunmasının kaçak av iddiasını güçlendirdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme başlattı. Uzun boynuzlu olan kızıl geyiklerin avcılar tarafından vurulup, başlarının doldurulmak için kesildiği sanılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların talebine ret
Sonraki Haber
Sahte kimliklerle 1 milyon lira kredi çeken Afgan'a 45 yıl hapis cezası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.