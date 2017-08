ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir anne bakıcı olarak anlaştığı aileye kızını bıraktıktan bir süre sonra ortadan kayboldu. Aile ise gerekli başvuruları yaparak korucuyu aile oldu. Ailenin ve şu an 8 yaşında olan Öykü'nün durumunu sürekli kontrol eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri, son hazırladıkları raporla Öykü'yü aileden aldı. Öykü'nün alınmasıyla yıkılan aile çocuğun geri verilmesi için yardım istedi.

Alanya'nın kırsal mahallesi Elikesik'te oturan Yavuz ailesine 2011 yılında gelen Ayşe B., çalıştığı için bakamadığını söylediği ve o tarihte 1.5 yaşında olan kızı Öykü B.'ye bakmaları için belli bir ücret karşılığında anlaştı. 2 oğlu ve 1 kızı bulunan Zahide ve Ramazan Yavuz çifti annenin teklifini kabul edip Öykü'ye bakmaya başladı. Her ay düzenli para gönderen ve hafta sonları çocuğunu görmeye gelen Ayşe B.'nin ziyaretleri 2012 yılında düzensizleşmeye başladı. Anne Ayşe B. bir süre sonra da hiç gelmedi. Yavuz ailesinin tüm arayışlarına karşın anne bulunamadı.



DURUMU AİLE HEKİMİ FARK ETTİ



Öz annenin kayıplara karışmasının ardından çocukları olarak kabul ettikleri Öykü'ye bakmaya devam eden Yavuz ailesi, gerçeği gizlemeyerek biyolojik ailesi olmadıklarını, annesinin her an gelebileceğini söyleyerek büyüttü. Zamanla aileden biri olan Öykü de Zahide Yavuz'a anne, Ramazan Yavuz'a baba ve ailenin çocuklarına da ağabey ve abla demeye başladı. Aile de Öykü B.'yi çocukları olarak kabul ederek yaşamaya devam etti. Bir süre sonra rahatsızlanan Öykü B., yüksek ateş şikayetiyle Yavuz ailesinin kayıtlı olduğu aile hekimine götürüldü. Muayene için yapılan hasta kaydı sırasında doktor, Öykü'nün kimliğinde soyadının farklı olduğunu görünce sebebini sordu. Yavuz çifti de gerçeği doktora açıkladı. Aile hekimi bunun yasal olmadığını, ileride başlarına sıkıntı açabileceğini söyledi. Aile hekimin uyarısı üzerine 2014 yılında o dönemin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup durumu anlattı ve koruyucu aile olmak istedi.



KORUYUCU AİLE OLDULAR



Başvurunun üzerine yetkililer aileyi ve yaşadıkları evi incelemeye aldı. Mahalle muhtarı ve komşulardan da bilgi alan yetkililer, çocuğun psikolojisinin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla oluşturdukları raporla Öykü'nün ailede kalmasında sakınca olmadığına kanaat getirerek denetim şartı ile koruyucu aile olunması yönünde karar aldı.



AYRI ODA SORUNU



Yavuz ailesinin koruyucu aile olarak seçilmesinin ardından yetkililer belirli aralıklarla gelerek Öykü'yü ziyaret etti. Koruyucu aileye ise aylık 1.300 TL bakım maaşı bağlandı. Yetkililer kontrollerde çocuğun aileye uyumu, sosyal hayata uyumu, psikolojisi, ev ve okuldaki refahı konularında denetlemeler yaptı. Ailenin yaşadığı Elikesik Mahallesi'nde bahçeli ve tek katlı müstakil evi denetleyen yetkililer son hazırladıkları raporda Öykü'nün okula servisle gönderilmediğini, Öykü'nün ailenin öğrenci olan kızları 16 yaşındaki Merve Yavuz ile aynı odada kaldığını tespit etti. Ailenin aynı evde yaşayan 18 ile 20 yaşında iki erkek çocuklarının da sorun teşkil edebileceğini raporlayan yetkililer, Öykü için ayrı bir oda ve gardırop temin edilmesini, evden okula servisle gönderilmesini, aksi taktirde işlem başlatılacağı yönünde aileyi uyardı. Aile ise evlerinin okula uzak olmasından dolayı Öykü'yü okula götürecek servis bulamadıklarını, kendilerinin de okula götürecek imkanları olmadığını dolayısıyla Öykü'nün kışın zor şartlarda bile okula yürüyerek gidip geldiğini beyan etti. Uyarıların ardından 13 Temmuz'da Antalya'dan gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri şartların iyileştirilmediği gerekçesiyle Öykü'yü aileden alıp Antalya'daki bir sevgi evine yerleştirdi.



KONUYA BAKAN EL ATTI



6.5 yıldır baktıkları Öykü'nün alınması üzerine büyük bir şok yaşayan aile ise yetkililere seslenerek Öykü'yü kızları gibi gördüklerini söyleyerek geri verilmesini istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olaydan haberdar oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilettiği, Bakan Kaya'nın talimatıyla olayla ilgili 4 müfettiş görevlendirilerek konunun araştırıldığı belirtildi.



"ÖZ KIZIM GİBİ SEVİYORUM"



Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan baba 46 yaşındaki Ramazan Yavuz, Öykü'nün kendilerinden alınmasıyla çok kötü günler geçirdiklerini aktardı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ramazan Yavuz, "15- 20 gündür biz hayat yaşamıyoruz. Biz yaşamıyorsak o çocuk da bu haldedir. O yüzden ben çocuğu geri istiyorum. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve tüm devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Elimden geleni yapıyorum, her yere duyurmaya çalışıyorum ve bu çocuğu o kadar çok seviyorum ki kendi çocuklarımdan ayırt etmedim ve etmem de. Çünkü ben onu kendi evlatlarımdan üstün tuttum, bu devletin himayesinde bir çocuk olduğu için bir sefer düşürüp, incitmedim" dedi.



"KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM"



Öykü'yü kızı olarak gördüğünü ve gitmesiyle çok zor günler geçirdiklerini belirten 42 yaşındaki Zahide Yavuz da "Ben sesimi duyan herkesin yardımlarını bekliyorum. Kızımı çok özledim. Onu yanımda istiyorum. Diğer evlatlarım gibi. Bir annenin evladından ayrıldığını düşünün. Çok özledim Öykü'mü, canım kızımı, küçücük kuşumu. Kuşumdu çünkü o benim. Dayanacak gücüm kalmadı. Her gün onun gelmesini umut etmeyi beklemekten artık çok çaresizim" diye konuştu.



"GECELERİ ÇOK ZOR UYUYORUM"



Kardeşini geri istediğini belirten koruyucu ailenin kızları Merve Yavuz da gözyaşı dökerek, "Onu çok özledim. Onu geri istiyorum. Ben onsuz geceleri çok zor uyuyorum. Uyuduğumuzda ben onun üzerini örterdim, o benim üzerimi örterdi. Öykü eve gelsin ben ona bakarım. Tüm ihtiyaçlarını gideririm. Ders çalıştırırım, okuluna götürür, getiririm" dedi.



BELEDİYE BAŞKANI: SORUN AYRI ODA İSE KAT ÇIKALIM



Öykü'nün durumunu öğrenen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel de "Sorun ayrı oda ve gardırop gibi eşyalar ise Yavuz çiftinin evlerinin üzerine bir katı biz yaptıralım, böylece minik Öykü'nün de kendine ait bir odası olsun. Odasına eşya da temin ederiz. Ayrıca Öykü'nün yeniden Yavuz çiftine verilmesi halinde eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını biz karşılarız" diye konuştu.