Sakarya'da 100 haneli bir köy, tarım arazilerini ve doğal su kaynaklarını tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veriyor. Konusunda uzman bilim insanlarını araştırma yapmaları için bölgeye davet eden köylüler, yetkililerin seslerini duymalarını istiyor.

Sakarya'nın Karasu İlçesine bağlı Paralı Köyü sakinleri, doğal yaşam alanları ve temiz içme suyu için direnişte.



7'den 70'e vatandaşın yer aldığı bu direnişin nedeni, köyün hemen çıkışında yer alan madencilik faaliyetleri. Daha önce de bir çok kez eylem yapan vatandaşların talebi üzerine, köye alanlarında uzman bir heyet ziyaret etti. Bu ziyareti yalnızca Ulusal Kanal görüntüledi.



Bilim insanları önce köylüyle sohbet etti. Ardından da araştırma için maden sahasına gidildi.



Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı maden sahası önünde de vatandaşlar eylem yaptı.



Paralı köyü doğal güzelliğinin yanı sıra yıllık yaklaşık bin ton fındık üretimiyle de öne çıkıyor.



Köy muhtarı Talip Albayrak, madencilik faaliyetleri ile verimli tarım alanlarının yok olacağını savunuyor.



Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur, yetkililerden yardım istedi.



Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, sonuç alana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.



Uzmanların, maden sahasında yaptıkları bilimsel araştırma daha sonra rapor haline getirilerek mahkemeye sunulacak.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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