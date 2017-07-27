Vatandaşın kendi imkanlarıyla diktiği ağaçlar arıtma tesisi için sökülmek istedi. Durama tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin üstüne çıktı. 10 saati aşan eylemler sonrası, 4 köylü gözaltına alındı.

Manisa’da köylüler tarladaki işlerini bıraktılar, ağaçları korumak için kazı çalışması yapılan alana koştular.



Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Köyü'nde vatandaşlar tarafından oluşturulan çamlık alana Toki konutları için arıtma tesisi yapılmak isteniyor.



Vatandaşlar kendi imkanlarıyla diktikleri ağaçları korumak için harekete geçti. Köylüler, arıtma tesisi kurulması planlanan çamlığın köy yolunun ve mezarlığının yanı başında olmasına tepki gösterdi. 10 saat boyunca alandan ayrılmadı.



Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu köylüler, kazı çalışmasına devam etmek isteyen kepçelere izin vermedi.



Köylüler iş makinelerinin üzerine çıkarak, çalışmaları durdurdu. Olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de bölgeye giderek köylüler ile görüştü.



Polis ekiplerinin müdahalesiyle köylüler dağıtılırken, 4 kişi gözaltına alındı.



Kazı için bekleyen iş makinesi de köylülerin çıkarılmasının ardından yeniden çalışmaya başladı.



ulusal.com.tr