ÇANAKAKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde bölgedeki jeotermal santrallere karşı, köylüler bu kez zeytinliklere zarar vereceği ve suları zehirleyeceği iddiasıyla tepki gösterdi. Gülpınar sakinleri, köyün yakınındaki jeotermal sondaj sahasına giderek, görevlilerin çalışmaya son verip bölgeyi terk etmelerini istedi. Tartışmaların yaşandığı eylemde köylüler, 'Zeytinlikler içinde sondaja hayır' sloganları attı.

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