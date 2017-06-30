Elazığ'da lise mezunu genç girişimci Ateş, köyünde 6 dönümlük alanda kurduğu salma tavuk çiftliğinde üretimini yaptığı yumurtaların satışını kent merkezlerinde yapıyor

Elazığ'da lise mezunu genç girişimci Mete Ateş, köyünde 6 dönümlük alanda kurduğu salma tavuk çiftliğinde üretimini yaptığı yumurtaları kent merkezlerinde satışını gerçekleştiriyor.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 6 dönümlük alanda salma tavuk çiftliği kuran 25 yaşındaki Ateş, 750 tavuk ve 25 horoz bulunan çiftliğinde günlük 600-650 adet doğal yumurta üretiyor.

Ürettiği yumurtaları belirli müşterilerine sipariş üzeri gönderen Ateş, yumurtalarının yoğun talep görmesinden dolayı mevcut kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

AA muhabirine açıklama yapan Ateş, bilinçlenen tüketicilerin doğal beslenmeye yönelmesiyle birçok gıda maddesinde olduğu gibi doğal ortamda üretilen yumurtaya da talebin arttığını belirterek doğal gıdaların sağlıklı ve lezzetli olduğunu söyledi. Ateş, ''Küçüklüğümden beri yumurtayı çok seviyorum, köy yumurtası olmadan kahvaltı yapmıyorum. Köy yumurtası oldukça lezzetli. Günümüzde daha çok fabrikasyon ürünler üretildiği için insanlarımız köy yumurtası bulmakta zorlanıyor.'' dedi.



Çiftlik için eşi ve annesi maddi destek verdi

Ateş, liseyi bitirdikten sonra genç yaşta evlendiğini ve bir süre köyde babasına tarla işlerinde yardımcı olduğunu ancak doğal ürünlere olan talebi görerek geçen yıl salma tavuk çiftliği kurmaya karar verdiğini dile getirdi.



Salma tavukçulukla ilgili internetten araştırma yaptığını, çok sevdiği köy yumurtasının lezzetini çevresindeki insanlara da tattırmak için harekete geçtiğini aktaran Ateş, ''Eşimin düğün takılarıyla ve annemin yardımlarıyla doğal yumurta üretmek için çiftliğimi kurdum. Şu anda 750 tavuğum var.'' dedi.



Yumurtaları kargoyla gönderiyor

Tavuklarının doğal beslenebilmeleri için 4 dekara yonca ektiğine işaret eden Ateş, her gün kümesten çıkardığı tavukları yoncanın içine saldığını vurguladı. Ateş, şunları kaydetti:

"Günlük 600-650 adet yumurta topluyorum. Yumurtalarımı genelde çevremdeki insanlara sipariş üzeri satıyorum. Aylık ortalama 18 bin yumurta satıyorum. Yumurtalarımı doğal ortamda ürettiğim için lezzetli ve lezzetinden dolayı yoğun talep görüyor. İlerleyen zamanda devletten bir hibe desteği alabilirsem şu an ki hayvanlarımı 4-5 katına çıkarmayı hedefliyorum. Yumurtalarımı Elazığ'ın yanı sıra çevre illere de Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır'a kargoyla gönderiyorum.''