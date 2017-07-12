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Küçük Ayşe'den 4 gündür haber alınamıyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki evlerinde oynarken ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ayşe Deveci'den 4 gündür haber alınamıyor. Görgü tanıklarından kızının 1'i kadın 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilip götürüldüğünü öğrendiklerini belirten Cihan Deveci, kızını gören ya da yerini bilenlerden en yakın polis veya jandarma karakoluna bildirmelerini istedi.

Küçük Ayşe'den 4 gündür haber alınamıyor






Kaynak: DHA
Etiketler; #AYŞE DEVECİ #MUĞLA/ORTACA #KAYBOLAN KÜÇÜK KIZ
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