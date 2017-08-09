Konya'nın Ereğli ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Berra Ünlü, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Berra Ünlü, hayata tutunmak için uygun ilik bekliyor.



Ereğli'de yaşayan Mehmet ve Esra Ünlü çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Berra Ünlü'ye, doğumdan sonra rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu.



Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Berra Ünlü'nün tedavi için kök hücre nakli olması gerekiyor.



Uygun ilik bulunması için akrabalarından doku örnekleri alınan Berra'nın dedesi ile doku örneği uyuştu. Yapılan tetkikler sonrasında nakil olması beklenirken küçük Berra'nın dedesinin de aynı hastalığı taşıdığı ortaya çıktı. Bu nedenle Berra'ya dedesinden ilik naklinden vazgeçildi.



Doğumundan sonra iki ameliyat geçiren küçük Berra'nın, uygun ilik bulunmazsa çeşitli hastalıklara yakalanma riski bulunuyor. Küçük Berra şimdi, hayata tutunmak için duyarlı vatandaşlardan uygun ilik bekliyor.







"Berra'nın rahatsızlığı çeşitli hastalıklara yol açabiliyor"



Anne Esra Ünlü, Berra'nın tedavisi için çok çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Berra'ya ilik nakli gerekiyor ancak uygun ilik bulunamadı. Doktorlar nakil olmadığı sürece Berra'nın her türlü hastalığa açık olduğunu belirttiler. Midesindeki rahatsızlığından dolayı çok aşırı kusmaları oluyor. Bu kusmaları boğulma riski oluşturuyor. O yüzden çok tereddütlü yaşıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan tek istediğim, kemik iliği nakli için kan vermeleridir. İlik naklinin vericiye hiçbir zararı yok. Sadece Kızılay kan merkezleri ve kan araçlarına giderek bir tüp kan vermeleri yeterli oluyor. Bir tüp kan ile bir yaşam değiştireceksiniz. Herkesten bunu istiyorum. Berra'nın rahatsızlığı çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Akşam başımızı yastığa rahat koyamıyoruz. 'Acaba nasıl olacak, gece tekrar bir şey geçirecek mi?' diye düşünüp duruyoruz."