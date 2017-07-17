MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, akşam yemeğinden sonra armut yemesinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Esma Topçu'ya Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, kalp damarlarında üzüm tanesi büyüklüğünde baloncuklar oluştuğu belirlendi. Zehirlenme sonucu ölmediği bildirilen Topçu'nun ölümüyle ilgili kesin raporun daha sonra çıkacağı belirtildi.

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