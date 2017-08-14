Babasının yaptığı makaralı düzenekle yürümeye çalışan küçük Özge, yeni protezine kavuştu. Özge'nin adımları artık daha sağlam.

Küçük Özge bugünlerde daha mutlu. Çünkü Özge yeni protezine kavuştu ve artık daha uzun süre yürüyebiliyor.Antalya'da yaşayan Özge Yıldırm'ın sol ayağı erken doğum nedeniyle kesilmek zorunda kalmıştı. Özge şimdi 3,5 yaşında. Babasının imkansızlıklar nedeniyle evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenmişti.Kepez Devlet Hastanesindeki rehabilitasyonunun ardından yeni protezi İstanbul'da takıldı. Dizini bükülebilen protezine alışma sürecini tamamlayan minik Özge, babasıyla birlikte Antalya'ya döndü. Baba Ali İhsan Yıldırım, kızını bu proteze alıştırmaya çalışıyor.Baba Ali İhsan Yıldırım'ın küçük kızı için tek hedefi yalnızca bu değil.Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunmuştu. Ancak savcılık yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti. Yıldırım, kısa süre önce hukuki süreci yeniden başlattı.