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Küçükçekmece'de 20 bin çocuk yüzme öğrendi

KÜÇÜKÇEKMECELİ çocukların yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği spor, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan portatif havuzlarda ücretsiz yüzme kursları başladı. Halide Edip Adıvar Ortaokulu'na kurulan portatif havuzlarda eğitim alan onlarca çocuk hem eğlendi, hem yüzmeyi öğrendi.

Küçükçekmece'de 20 bin çocuk yüzme öğrendi

Küçükçekmece Belediyesi’nin her yıl yaz sezonunda ilçedeki okullarda kurduğu portatif yüzme havuzları, şişme oyun grupları, langırt, bowling ve mini golf sahası, büyük ilgi görmeye devam ediyor. 6-14 yaş arası çocuklara, hijyenik ortamlarda ücretsiz yüzme dersi verilen kurslardan yararlanan öğrenci sayısı 3 yılda 20 bin 16 öğrenciye ulaştı. Bu yıl da 11 Okul bahçesinde kurulan portatif havuzlarda ve diğer spor aktivitelerinde eğitim alan 10 bin öğrenci, yaz tatilinde moral depoladı. Oyun alanlarında ve havuzda keyifli vakit geçiren çocuklar daha sonra kendilerine ikram edilen pudingleri yedi.

"BÜYÜYÜNCE DERYA BÜYÜKUNCU GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Portatif havuzda yüzmeyi öğrendiğini belirten 12 yaşındaki Emirhan Alkış, büyüyünce Derya Büyükuncu gibi iyi bir yüzücü olmak istediğini dile getirdi. Havuzda yüzmekten büyük keyif aldığını aktaran 11 yaşındaki Oğuzhan Turhan, “Burada dersler güzel geçiyor. Maç yaptırıyorlar, oyun oynatıyorlar. Çok eğlenceli geçiyor. Hocalarımız bize sürekli yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.Yüzmeyi öğrenmeleri için hocalarının büyük gayret sarf ettiğini belirten 12 yaşındaki Mehmet Efe Nalbant, “Birisi boğulduğunda yüzüp onu kurtarmaya ve karaya getirmeye çalışırım. Karaya çıkarttığımda ise ilk yardım yaparım” dedi.

Tahtalarla ve süngerlerle yüzerek yüzmesini geliştirmeye çalıştığını kaydeden 11 yaşındaki Furkan Demir, ileride iyi yüzen bir doktor olmak istediğini belirtti. Portatif havuza gelip yüzme eğitimi almasaydı yüzme öğrenemeyeceğini ifade eden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eren Çetin, “Burası çok faydalı bir yer olmuş. Buraya serinleyip arkadaşlarımızla oyun oynamak için geldik. Gayet keyifli zaman geçiriyoruz. İyi ki burayı yapmışlar” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ HAVUZLARDA HEM EĞLENİYOR, HEM YÜZMEYİ ÖĞRENİYOR”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, portatif yüzme havuzlarında çocukların yüzmeyi öğrenmesiyle ilgili şunları söyledi:
“Çocuklarımız buradan çok keyif alıyor. Bu projedeki amacımız tatil imkânı bulamayan çocuklarımız için güneş altında girebilecekleri bir havuz imkanı sunmaktır. Çocuklarımız bir taraftan yüzmeyi öğrenirken, diğer taraftan da paylaşmayı, kaynaşmayı ve aralarındaki arkadaşlığı geliştirme fırsatı buluyorlar.”
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #küçükçekmece #HALİDE EDİP ADIVAR #yüzme
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