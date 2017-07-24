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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında olacak, tatil planları yapılmaya başlandı. Peki bu yıl kurban bayramı tatili 4 gün ile mi sınırlı kalacak? Bir diğer merak edilen konu kurbanlık fiyatları, yapılan açıklamalardan sonra azalma olacak mı? İşte Kurban bayramı hakkında bilgiler. Kurban bayramında toplu taşıma ücretli mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

31 Ağustos Perşembe günü Arefe günü olarak eda edilirken 1-4 Eylül tarihlerinde ise Kurban Bayramı gerçekleşecek.

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün 

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün 


3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün 

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün 

 Şuan için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramında İstanbul'da ulaşım indirimli olarak gerçekleşecek

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile;

1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel

Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

 Bakan Fakıbaba Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarını arttırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirtti.

 
Üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kuracaklarını belirtirken, “Yetiştirici, çoban arkadaşım emek verirken, birileri parasının varlığına güvenip stok

yapacak, ondan sonra gariban adam da ezilecek, yok öyle bir şey. Bu Fakıbaba'nın kitabında yazmaz, stokçuluk yaparak bedavadan para kazanmak

yok” diye konuştu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı tatil
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