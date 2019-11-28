Kuru çiçek bamyanın fiyatı ne kadar?

Dalında da kıymetli ama kurutulunca altın ile yarışıyor. Çiçek bamyası, 200 liraya kadar alıcı buluyor.

Çiçek bamyanın memleketi daha çok Amasya... Anadolu'nun eşsiz lezzetleri arasındaki yerini hep koruyor. Ancak üretimden sofraya bin bir zahmetle ulaşıyor.

Ekimi Nisan ayında yapılıyor. Haziran ayının ikinci haftasından itibaren hasat başlıyor. . Sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, genellikle ipe dizilip kurutulduktan sonra satılıyor.

Fiyatı yüksek görünse de üreticisine çektiği zahmeti unutturmaya yetmiyor. Çünkü üreticiye göre bu emeğe bu fiyat az bile.

Taşova ilçesinde yılda ortalama 500 dekar alanda 250 ton bamya üretiliyor. Türkiye'nin bamya ihtiyacının yüzde 30'u karşılanıyor. Kış aylarında daha çok tüketilen kuru bamya genellikle Konya, Isparta, Kayseri ve Diyarbakır'a gönderiliyor.

ulusla.com.tr