MANİSA'da başta Almanya ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek olan kurutmalık domatesler tarlalara serilmeye başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, geçen yıla nazaran bu yıl domates yetiştirilen dönümde azalmaya yaşandığını belirtip, "Geçtiğimiz yıl 20 bin ile 25 bin dekar arasında domates ekim alanımız bulunurken bu yıl bu sayı 15 bin dekara kadar düştü" dedi.

Manisa'dan başta Rusya ve Almanya olmak üzere çeşitli yabancı ülkelere ihraç edilecek olan kurutmalık domates tarlalara serilmeye başlandı. Büyük bölümü Güneydoğu'daki çeşitli illerden aileleri ile gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların göz alabildiğine kırmızı renge bürünmesine neden oldu. Domates yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ilçelerden birisi olan Saruhanlı'nın Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilçelerinde kurutmalık domates hasatının bir haftadır devam ettiğini söyledi. Okur, toplanan domateslerin bir yandan da kurutulmak üzere tarlalara serildiğini de kaydetti. İlçelerindeki domates üretimini kurutmalık, sofralık ve salçalık olmak üzere üç şekilde yapıldığını belirten Okur, ancak son zamanlarda üretimin daha çok kurutmalık olan türmlerirn üretimine yöneldiğini belirtti. Domates dikimi alanlarının geçen yıla nazaran azaldığına da dikkat çeken Okur, "Geçtiğimiz yıl 20 bin ile 25 bin arasında domates ekim alanımız bulunurken bu yıl bu sayı 15 bin dekara kadar düştü. Bunun 5 ile 6 bin dekarında kurutmalık domates üretimi yapılıyor. Diğer kısımda ise sofralık ve salçalık domates üretimi yapılıyor. Şu anüreticilerimiz kurutmalık domatese daha önem vermeye başlamıştır. Bunu en büyük nedeni, kurutmalık domatesin gerek yurt dışına ihraç edilmesi gerekse de daha iyi gelir getirisi sağlamasıdır. Pek çok kişi salçalık üretimini kurutmalık domatis üretimine çevirdi. bu hem kendi hem de döviz girdisi sağladığı için ülke ekonomisine katkı sağlamakta" dedi.



REKOLTEDE DÜŞÜŞ VAR



Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl dekar başına alınan domateste rekolte düşüşü yaşandığını altını çizen Okur, "Bu yıl sadece domates değil aslında bütün ürünlerde rekolte düşüklüğü yaşamaktadır. Bunun sebebi kışın yaşanan kötü hava şartları ve doğal afetlerden ürün etkilenmesi. Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam 8 ile 10 dekara kadar düştü" diye konuştu.



AVRUPALI KURUTMALIK DOMATESE ÖNEM VERİYOR



Kurutulan domatesin yüzde 90'lık kısmının yurt dışına ihraç edildiğini anlatan Okur şöyle devam etti:



"Avrupalılar, kurutmalık domatesi çok seviyor. Kurutmalık domatesimiz Almanya başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Avrupalı kurutmalık domatesin ve farklı ürünlerimizin kıymetini çok daha iyi biliyor. Türkiye genelinde insanlarımız kurutmalık domatese çok önem vermiyor. Ama Avrupalı insanlar yemeklerin neredeyse yüzde 100'ünde kurutmalık ürünleri kullanıyor. Yani Avrupalı esasında canını kıymetini biliyor. Ülkemizde de bunun gelişmesi gerekir" diye konuştu.



2005 yılından bu yana domates üreticiliği yapan ve yurt dışına kurutmalık domates ihracaatı yapan Baki Ulu, Sarıhanlu'da artık domates üretiminin her geçen sene azalmaya başladığını söyledi. Ulu, bunun nedeninin de giri maliyetleri artarken, kendilerinin üretimin ise aynı kalmasından kaynaklandığını söyledi. Ulu, geçen sene 600 dönüm alanda domates üretimi yaparken bunu bu yıl 400 dönüme düşürdüğünü de kaydetti.