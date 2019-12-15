Kuruyan Uzunlu Barajı'nın hayat suyu Kızılırmak'ta

Uzunlu Barajı, yöre halkının talebiyle 1978'de Bülent Ecevit hükümeti döneminde kuruldu. Uzunlu ve Boğazlıyan'da yaklaşık 50 köye sulama suyu sağlıyordu. Daha çok pancar üretiminin yapıldığı bölgede, tarıma hayat veriyordu.



Yozgat'ın kurak iklimi ve Uzunlu Barajı'nın bentlerinde oluşan delikler nedeniyle su seviyesi yıldan yıla düştü, baraj kurudu. Uzunlu'da ekili alan oranı yüzde 60 azaldı. Bölge üreticisi zor durumda çünkü pancar su istiyor.

Yıllardan beri Uzunlu Barajı'nın ıslahı konusunda çaba sarf eden Tarım Uzmanı Hasan Aslan Nurdoğdu, 20 km ötedeki Kızılırmak'ta kurulu Yamula barajından su nakli yapılarak sorunun çözülebileceğini belirtiyor.







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