Kuşadası marinada özel bir yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Aydın Kuşadası marinada özel bir yatta çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, marinada demirli özel bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Kuşadası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.



Yangın, marinadaki diğer yatlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.



Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.