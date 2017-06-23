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Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi

Ege Port Limanı'na 700 yolcusuyla Malta Bayraklı Azamara Quest gemisi yanaştı

Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi

Kuşadası Limanı'na yanaşan "Azamara Quest" gemisinden inen 700 Amerikalı turist, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Ege Port Limanı'na dünyanın en lüks gemilerinden kabul edilen 700 yolcusuyla Malta Bayraklı Azamara Quest gemisi yanaştı.

Gemiden inen turistleri karşılayan halk oyunları ekibi, bazı turistler tarafından da fotoğraflandı.

Turistlerinden bazıları tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti, Meryemana Evi, Teras evler ve Şirince'yi ziyaret ederken, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

AA muhabirine açıklama yapan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Azamara Quest gemisinin dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden olduğunu belirterek, limana 4 ayda 60 geminin yanaştığını, gemi personeliyle 97 bin 750 kişinin ülkeye giriş yaptığını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #turist #Kuşadası Kruvaziyer Turizmi #kruvaziyer
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