Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Tunçbilek beldesindeki bir lokantada patlama olması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre, lokantanın bulunduğu 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.
Olayda 3 kişi hafif yaralandı.
Güvenlik için bölgede elektrik kesildi.
Patlamanın lokantadaki sanayi tüplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Lokantanın bulunduğu iki katlı bina yıkıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Tunçbilek beldesindeki bir lokantada patlama olması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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