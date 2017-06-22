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Kütahya'da sentetik uyuşturucu satan kadına suçüstü

Kütahya'da iki çocuk annesi kadın, sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Kütahya'da sentetik uyuşturucu satan kadına suçüstü

Kütahya'da iki çocuk annesi kadın, sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ç.Y'yi (29) takibe aldı.

Ç.Y, eve gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

"Uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanan kadının, gözaltına alındığı sırada, "Benim iki çocuğum var. Ne olur beni bırakın." dediği öğrenildi.

Bu arada, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #satış #Kütahya
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