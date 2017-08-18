Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, başka illerinden çalışmak amacıyla gelen bazı kişilerin terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine gerginlik yaşandı.

Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'nde baraj inşaatında çalışan işçilerin bölücü örgüt propagandası yaptıkları iddiası üzerine ilçe karıştı ve olaylar çıktı. 'Biz PKK'lıyız' diye bağırdığı öne sürülen bir işçiyi, öfkeli kalabalığın linç girişiminden polis güçlükle kurtardı.



Altıntaş İlçesi'nde baraj inşaatında çalışan ve kimliği açıklanmayan bir işçi dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde otomobille gezerken iddiaya göre "Biz PKK'lıyız" diye bağırdı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hakaret içeren sözler sarf etti. Çevredekiler müdahale edince tartışma çıktı.



ARKADAŞLARINI DA ALIP GELDİ



Olay yerinden ayrılan inşaat işçisi kısa süre sonra kendisi gibi baraj inşaatında çalışan bir grup işçiyi de yanına alarak tartıştığı kişilerin yanına geldi. Ellerinde sopalar olan inşaat işçilerine çevredekiler tepki gösterdi. Kısa sürede ilçede kalabalık toplanınca, yanındaki arkadaşları kaçan inşaat işçisi yalnız kaldı.



Kalabalığın tepkisi devam edince bu işçi ilçede kirada oturduğu 3 katlı apartmandaki daireye kaçtı. Bina çevresinde kalabalık toplanınca cep telefonundan 155 Polis İmdat telefonunu arayıp kalabalığın evini basmaya kalkıştığını söyledi ve yardım istedi. Bölgeye hemen polis ekibi sevk edildi.



LİNÇTEN POLİS KURTARDI



Binanın etrafında toplanan kalabalık 'Biz PKK'lıyız' diye bağırıp, Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri sürdükleri inşaat işçisinin evine girmek isteyince polis yoğun önlem aldı. Polislerin tüm çabasına karşın, PKK aleyhine sloganlar atan kalabalık sakinleşmeyince bu kez Jandarmadan yardım istendi. Kütahya kent merkezinden ilçeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.



Kütahya Emniyet Müdürü HASAN Çevik de ilçeye gelerek öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polisler bir yandan kalabalığı evin önünden uzaklaştırmaya çalışırken, bir yandan da inşaat işçisini yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıp polis aracına bindirdi. Bunu fark eden kalabalık barikatı aşıp polis aracına saldırdı. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın linç girişiminden kurtardığı inşaat işçisini ilçeden uzaklaştırdı.



Altıntaş İlçesi'nde halkın uykusuz bir gece geçirmesine neden olay olaylar sabaha karşı kalabalığın dağılmasıyla son buldu.