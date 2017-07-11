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Kütahya'da trafik kazası: 4 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da trafik kazası: 4 ölü

Harun Ünal yönetimindeki 45 YD 746 plakalı otomobil, Gediz-Uşak  karayolunun 2. kilometresi Fırdan köyü yakınlarında refüje çarptı.
 
Kazada, sürücü ile hamile olduğu öğrenilen eşi Ümran (32), çocukları  Cafer Can (4) ve Safiye Ünal (13) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
 
Cesetler, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kütahya #Gediz
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