Domaniç ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, düğün konvoyundaki Nizamettin Gürbüz yönetimindeki 43 YD 581 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Gökhan Akbaba'nın kullandığı 26 KA 501 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücü Akbaba ile diğer otomobilde bulunan Gülşen, Nefise ve Ecrin Nas Gürbüz yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.