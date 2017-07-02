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Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Kandemir'in (36) kullandığı 37 LH 497 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet karayolunun 15. kilometresindeki Balıköy Kavşağı'nda, Enver Altun (64) idaresindeki 43 PB 903 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler, Mesut (13), Nazlıcan (17) ve Resul Uçar (16) ile Zahide Gökçen (63) ve Canan Kandemir (30) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Tavşanlı #Kütahya
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