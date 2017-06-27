Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü.

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü.



Halil İbrahim G. yönetimindeki 43 HH 002 plakalı otomobil ve Sonay D'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 9. kilometresinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Müslüm Açan (23) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücülerinin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.