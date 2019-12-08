Kuyucuk gölü, sondaj kuyusu ile hayat bulacak

Kars'ta bulunan Kuyucuk Gölü, yeni açılan sondaj kuyusu ile tekrar hayat bulacak. Proje tamamlandı, sondaj kuyusundan Kuyucuk Gölü'ne saniyede 20 litre su aktarılacak.

,Kars'ın Arpaçay İlçesi'ndeki Kuyucuk Gölü, Doğu Anadolu'nun ilk Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar yani sulak alanı idi. Her yıl 230 farklı türden yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. Çevresel etkiler ve yanlış kullanım sonucu su seviyesi giderek düştü, son iki yılda ise göl tamamen kurudu.

Kuyucuk Gölü'nün yeniden canlandırılması için Eylül ayında başlayan çalışmalar kapsamında gölün bin 100 metre uzağında sondaj kuyusu açıldı. Buradan çıkarılan su, borularla göle aktarılacak.

Kuş cennetinin kurtarılması için çalışmalar ilerleyen günlerde de devam edecek. Yeni pompa ve iletim hatları yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta suyun göle aktarılması sağlanacak.

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